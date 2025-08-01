ВС РФ в боях за Новоукраинку ликвидировали элитный полк «Скала»

«425-й, “Скала”, был. Хорошо подготовлены. Их было довольно приличное количество, большое. Части удалось уйти, но большая часть была ликвидирована», — рассказал агентству замкомандира штурмовой роты группировки войск «Центр» Виталий Немудрый.