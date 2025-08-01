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ВС РФ в боях за Новоукраинку ликвидировали элитный полк «Скала»

Российские военные освободили Новоукраинку в Донецкой народной республике.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные при освобождении населённого пункта Новоукраинка в Донецкой народной республике уничтожили крупную группировку элитного десантно-штурмового полка «Скала», сообщает ТАСС.

«425-й, “Скала”, был. Хорошо подготовлены. Их было довольно приличное количество, большое. Части удалось уйти, но большая часть была ликвидирована», — рассказал агентству замкомандира штурмовой роты группировки войск «Центр» Виталий Немудрый.

Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Напомним, в Минобороны РФ подтвердили информацию, что ВС РФ освободили Темировку в Запорожской области и Новоукраинку в Донецкой народной республике.

Ранее сообщалось, что украинцы помогли военным РФ разгромить Вооружённые силы Украины в Новоукраинке в ДНР.