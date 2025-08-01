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Даже по-тихому слушать не хотят: Валерий Меладзе больше не будет выступать в России

Абзац: Валерий Меладзе прекратил концертную деятельность в РФ.

Источник: Комсомольская правда

Певец Валерий Меладзе, в последние годы резко высказывавшийся о России и ее политике, полностью прекратил концертную деятельность в нашей стране. Об этом сообщает изданию «Абзац» сообщили сотрудники ивент-компаний.

Несмотря на то, что календарь гастролей артиста расписан якобы до конца 2026 года, все площадки, где Меладзе предстоит выйти на сцену, находятся за пределами Российской Федерации. А вот российские агентства выступления звезде на частных корпоративах, даже при сохранении конфеденциальности заказчика, больше не предлагают.

Так что на данный момент Меладзе к российской публике не вернется.

В за последние годы Валерий Меладзе не раз попадал в скандалы. Так, в начале 2023 года на концерте в клубе Дубая, общаясь со зрителями за кулисами, озвучил националистический лозунг. Видео с выходкой музыканта разлетелось по Сети. После того, как в очередной раз певец подтвердил свою антипатриотичную позицию, он попытался оправдаться — люди не поверили. Народ в России выходки Меладзе резко осудил.

После этого правоохранительные органы начали проверку на возможное финансирование ВСУ.