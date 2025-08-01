Даже по-тихому слушать не хотят: Валерий Меладзе больше не будет выступать в России

В за последние годы Валерий Меладзе не раз попадал в скандалы. Так, в начале 2023 года на концерте в клубе Дубая, общаясь со зрителями за кулисами, озвучил националистический лозунг. Видео с выходкой музыканта разлетелось по Сети. После того, как в очередной раз певец подтвердил свою антипатриотичную позицию, он попытался оправдаться — люди не поверили. Народ в России выходки Меладзе резко осудил.