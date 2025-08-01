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Военэксперт Никулин: подземные учебные базы ВСУ будут выявлять и уничтожать

Сырский после удара ВС РФ по полигону ВСУ в Черниговской области поручил перенести обучение военных под землю.

Источник: Аргументы и факты

Учебные базы Вооруженных сил Украины (ВСУ) под землей будут выявлять и уничтожать так же, как и наземные. Об этом aif.ru заявил военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.

«Я думаю, основная причина переноса баз под землю, связана с тем, что система ПВО Украины уже не справляется со своими обязанностями. Поэтому пытаются спрятаться под землей», — сказал он.

Также Никулин объяснил, как будут выявлять эти базы.

«Если разведка налажена, то конечно, никаких проблем не будет», — добавил эксперт.

Главком ВСУ Александр Сырский после удара российских войск по учебному полигону в Черниговской области распорядился максимально перевести подготовку личного состава в подземные укрытия.

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