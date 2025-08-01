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Дженнифер Лопес прилетела в Астану

Концерт американской певицы состоится 1 августа.

Источник: Акимат Астаны

АСТАНА, 1 авг — Sputnik. Акимат Астаны опубликовал видео прилета американской певицы Дженнифер Лопес.

Она прибыла в столицу Казахстана минувшей ночью, 1 августа на стадионе «Астана Арена» состоится концерт певицы.

«Сегодня международный аэропорт Нурсултан Назарбаев принял рейс с Дженнифер Лопес. Певица прибыла в столицу для участия в предстоящем концерте. Желаем успешного выступления и приятного пребывания в Астане», — написал акимат.

Специально ради концерта Джей Ло в Астане перекроют улицы вокруг стадиона, где пройдет шоу. Также власти столицы запустят автобусы-шаттлы из разных точек Астаны.

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