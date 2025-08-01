Дженнифер Лопес прилетела в Астану

АСТАНА, 1 авг — Sputnik. Акимат Астаны опубликовал видео прилета американской певицы Дженнифер Лопес.
Она прибыла в столицу Казахстана минувшей ночью, 1 августа на стадионе «Астана Арена» состоится концерт певицы.
«Сегодня международный аэропорт Нурсултан Назарбаев принял рейс с Дженнифер Лопес. Певица прибыла в столицу для участия в предстоящем концерте. Желаем успешного выступления и приятного пребывания в Астане», — написал акимат.
Специально ради концерта Джей Ло в Астане перекроют улицы вокруг стадиона, где пройдет шоу. Также власти столицы запустят автобусы-шаттлы из разных точек Астаны.