Для развития территории экстрим-парка в Перми готовят проект КРТ

Для реализации проекта на участке предстоит изъятие нежилых построек и гаражей. Эти объекты будут выкуплены за счет инвестора с компенсацией собственникам по рыночной стоимости. Все действия по изъятию будут проводиться строго в соответствии с законом. Гаражи можно будет снести только после выплаты их владельцам компенсации, рассчитанной независимыми оценщиками.