Для развития территории экстрим-парка в Перми готовят проект КРТ

Краевое министерство по управлению имуществом готовит торги на право реализации комплексного развития территории (КРТ) в районе Экстрим-парка в Перми. Речь идет об участке площадью 3,8 гектара, ограниченном улицами Екатерининская и Плеханова, железной дорогой и самим парком.
В рамках проекта планируется строительство жилых домов, создание новой улично-дорожной сети, а также благоустройство территории. Срок выполнения работ после подписания договора с инвестором — до 10 лет.
Для реализации проекта на участке предстоит изъятие нежилых построек и гаражей. Эти объекты будут выкуплены за счет инвестора с компенсацией собственникам по рыночной стоимости. Все действия по изъятию будут проводиться строго в соответствии с законом. Гаражи можно будет снести только после выплаты их владельцам компенсации, рассчитанной независимыми оценщиками.