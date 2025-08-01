Хакеры раскрыли, какой готовят ответ за атаки на российскую инфраструктуру

Российская хакерская группировка KillNet заявила о скором ударе по инфраструктуре Европы в ответ на недавние кибератаки в РФ. Хакер PalachPro в разговоре с aif.ru раскрыл подробности готовящегося удара и объяснил, почему под удар первой попадет Франция.
«Да. Мы действительно начали самую масштабную киберакцию против Франции за последние годы. Решение было не спонтанным, но спровоцированным фейковым вбросом от так называемой группы Anonymous France, которые попытались выдать якобы взломанный FTP-сервер (в котором нет ничего, а IP принадлежит вообще другой организации) Кремля за какую-то громкую победу», — отметил PalachPro.
Группировка Anonymous France на днях опубликовала информацию о якобы взломе «сервера Кремля». В доказательство своих слов они опубликовали скриншоты со списком людей, носящих старинные имена, например, Онуфрий и Феврония, которые они якобы получили при взломе.
Ранее хакеры рассказали, чем для Украины обернется сбой в РФ, в том числе в IT-инфраструктуре авиакомпании «Аэрофлот».