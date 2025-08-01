В Красноярском крае жителей предупреждают о новой мошеннической схеме

Жителей Красноярского края настоятельно просят быть осторожными и не открывать неизвестные файлы, полученные в сообщениях.
Согласно информации, злоумышленники используют новую тактику, отправляя СМС-сообщения с вопросами вроде: «Это ты на видео?» или фразами «Смотри, там на фото ты!». При открытии таких файлов вредоносное программное обеспечение получает доступ к push-уведомлениям, SMS и фотографиям из галереи, а также может автоматически рассылает опасный файл всем контактам пользователя.
Основной целью мошенников является получение доступа к платежным данным жертв и использование их личной информации в преступных схемах. Об этом предупреждают в официальном телеграм-канале УБК МВД России.
Ранее рассказывали, что красноярец обманул соцзащиту на 350 тысяч рублей, выделенных на бизнес.