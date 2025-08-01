В Красноярском крае жителей предупреждают о новой мошеннической схеме

Согласно информации, злоумышленники используют новую тактику, отправляя СМС-сообщения с вопросами вроде: «Это ты на видео?» или фразами «Смотри, там на фото ты!». При открытии таких файлов вредоносное программное обеспечение получает доступ к push-уведомлениям, SMS и фотографиям из галереи, а также может автоматически рассылает опасный файл всем контактам пользователя.