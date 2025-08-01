«Имеет большой опыт»: в Омске появился новый руководитель вневедомственной охраны

Согласно информации на сайте ведомства, назначенный начальник в 2007 году окончил Омскую Академию МВД России и в период с 2007 года по 2010 год проходил службу в органах внутренних дел МВД России в должности оперуполномоченного. С 2010 года, служа в Управлении вневедомственной охраны, прошел путь от инженера пункта централизованной охраны до заместителя начальника Управления.