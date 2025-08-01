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«Имеет большой опыт»: в Омске появился новый руководитель вневедомственной охраны

40-летнего полковника Виталия Полякова утвердили приказом директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Вчера, 31 июля, начальник Управления Росгвардии по Омской области генерал-майор полиции Естай Джангунаков представил нового руководителя ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области». Им стал полковник полиции Виталий Поляков.

«Виталий Викторович имеет большой опыт управленческой деятельности и обладает всеми навыками успешного руководителя», — отметил Естай Джангунаков.

Согласно информации на сайте ведомства, назначенный начальник в 2007 году окончил Омскую Академию МВД России и в период с 2007 года по 2010 год проходил службу в органах внутренних дел МВД России в должности оперуполномоченного. С 2010 года, служа в Управлении вневедомственной охраны, прошел путь от инженера пункта централизованной охраны до заместителя начальника Управления.