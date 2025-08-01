Аналитики выяснили, что россияне в среднем стали получать по 100 тысяч

Средняя зарплата в России достигла 99,4 тысячи рублей, что почти на треть больше, чем два года назад. Соответствующие данные приводят журналисты, ссылаясь на данные Росстата. До этого анализировалась зарплата в крупных и средних организациях. Всего в исследовании были задействованы свыше 95,4 тысячи организаций и 28,4 миллиона работников. Данные приведены за апрель.