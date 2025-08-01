Жительница Прикамья осуждена за заведомо ложное сообщение об акте терроризма

Правоохранители оперативно установили личность звонившей. Фигурантка призналась, что между ней и бывшим мужем произошел конфликт, и мужчина несколько раз ударил ее. Женщина убежала к матери и решила отомстить обидчику. Будучи пьяна, злоумышленница, воспользовавшись телефоном родственницы, сделала заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма.