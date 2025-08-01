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Жительница Прикамья осуждена за заведомо ложное сообщение об акте терроризма

Краснокамский городской суд признал 41-летнюю местную жительницу виновной в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

Краснокамский городской суд признал 41-летнюю местную жительницу виновной в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

Утром в мае в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило анонимное сообщение от женщины: в квартире на улице Культуры мужчина удерживает заложницу, угрожает открыть газ и взорвать дом. Полицейские прибыли на место и выяснили, что информация не соответствует действительности.

Правоохранители оперативно установили личность звонившей. Фигурантка призналась, что между ней и бывшим мужем произошел конфликт, и мужчина несколько раз ударил ее. Женщина убежала к матери и решила отомстить обидчику. Будучи пьяна, злоумышленница, воспользовавшись телефоном родственницы, сделала заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма.

В процессе дознания жительница Краснокамска полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Женщина объяснила, что была в стрессовом состоянии и не сразу подумала о последствиях.

Суд назначил виновной год ограничения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу.