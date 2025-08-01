Хакеры сказали, какие объекты в Европе пострадают при ответной кибератаке

«Решение было не спонтанным, но спровоцированным фейковым вбросом от так называемой группы Anonymous France, которые попытались выдать якобы взломанный FTP-сервер (в котором нет ничего, а IP принадлежит вообще другой организации) Кремля за какую-то громкую победу», — уточнил он.