Хакеры сказали, какие объекты в Европе пострадают при ответной кибератаке

Камеры видеонаблюдения, госпорталы и транспортная инфраструктура во Франции будут взломаны хакерами российской группировки Killnet в ответ на кибератаку в РФ 29−30 июля. Об этом aif.ru сообщил хакер PalachPro.
«Камеры наблюдения будут взломаны. Государственные порталы уйдут в темноту. Транспортная инфраструктура даст сбои», — сказал он.
PalachPro пояснил, почему Франция первой попадет под удар хакеров.
«Решение было не спонтанным, но спровоцированным фейковым вбросом от так называемой группы Anonymous France, которые попытались выдать якобы взломанный FTP-сервер (в котором нет ничего, а IP принадлежит вообще другой организации) Кремля за какую-то громкую победу», — уточнил он.
Российская хакерская группировка KillNet заявила о скором нанесении удара по инфраструктуре Франции в ответ на недавние кибератаки. Хакеры пообещали, что последствия будут куда серьезнее, чем просто от DDoS-атаки.