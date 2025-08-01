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В Иркутске пассажирке компенсировали задержку авиарейса более чем на сутки

Транспортная прокуратура помогла добиться страховой выплаты.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: IrkutskMedia.ru

Пассажирка рейса из Иркутска в Москву получила компенсацию после вмешательства Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры. Авиакомпания «Уральские авиалинии» отказалась признавать техническую причину задержки рейса в феврале текущего года, из-за чего страховая отказала женщине в выплате, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Проверка показала, что авиаперевозчик также нарушил правила предоставления услуг во время длительной задержки: пассажирам несвоевременно организовали горячее питание, напитки и размещение в гостинице. По инициативе транспортного прокурора авиакомпания привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (повторное оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов).

Прокуратура направила в страховую необходимые документы, подтвердившие техническую неисправность. В результате женщине выплачена компенсация за задержку рейса.

Ранее Авиакомпанию «ИрАэро» оштрафовали за длительные задержки рейсов после проверки Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры. В январе-феврале 2025 года авиаперевозчик допустил задержки вылетов рейсов из-за неисправностей самолетов. При этом резервные воздушные суда не были предоставлены.