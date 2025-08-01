В Иркутске пассажирке компенсировали задержку авиарейса более чем на сутки

Проверка показала, что авиаперевозчик также нарушил правила предоставления услуг во время длительной задержки: пассажирам несвоевременно организовали горячее питание, напитки и размещение в гостинице. По инициативе транспортного прокурора авиакомпания привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (повторное оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов).