Экс-замглавы МЧС Даудашвили лишился десятков миллионов рублей и имущества

Московским городским судом утверждено решение районного суда об изъятии в доход государства шести квартир, 52 миллионов рублей, множества автомобилей и ценных бумаг у экс-замглавы управления специальной пожарной охраны МЧС Дмитрия Даудашвили. Мужчина по совокупности осужден по двум уголовным делам о взятках и хищении на 15 лет. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает РИА Новости.
Отмечается, что все добро госслужащий получил незаконным путем. Кроме 52 миллионов, Даудашвили лишился трех квартир в Москве, трех — в Химках, двух участков — в Наро-Фоминском и Павлово-Посадском районах Подмосковья.
Сам бывший чиновник участвовал в заседании по видео-конференц-связи. Наличие у него всего имущества и денег мужчина объяснил тем, что приобрел все за несколько лет до того, как получить должность в МЧС.
Ранее в Новосибирске суд изъял у бывшего главы отдела УМВД по региону Андрея Хомина имущество на сумму в 69 млн рублей. Иск в отношении Хомина был подан по итогам проверки Генпрокуратуры в 2024 году, причиной которой стали обвинения в получении экс-главой взяток.
Кроме того, краевая прокуратура добилась конфискации у бывшего главы федерации бокса Алтайского края Армена Тонояна активов на 79 миллионов рублей. В 2021 году на счета родственников Тонояна, а также подконтрольной ему «Спортивной школы олимпийского резерва по боксу “Алтайский ринг” поступило почти 80 миллионов рублей. При этом оборот по счетам не соответствовал доходу семьи за 2021 и два предшествующих года.