Экс-замглавы МЧС Даудашвили лишился десятков миллионов рублей и имущества

Кроме того, краевая прокуратура добилась конфискации у бывшего главы федерации бокса Алтайского края Армена Тонояна активов на 79 миллионов рублей. В 2021 году на счета родственников Тонояна, а также подконтрольной ему «Спортивной школы олимпийского резерва по боксу “Алтайский ринг” поступило почти 80 миллионов рублей. При этом оборот по счетам не соответствовал доходу семьи за 2021 и два предшествующих года.