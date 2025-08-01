Глава Камчатки проконтролирует устранение последствий землетрясения в аэропорту

«Будем добиваться, чтобы каждый сотрудник аэропорта в экстренных ситуациях проявлял такое же хладнокровие и профессионализм, как наши медики во время операций. Недостаточная готовность персонала к работе в условиях чрезвычайной ситуации абсолютно неприемлема и недопустима», — подчеркнул глава региона.