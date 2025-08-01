Глава Камчатки проконтролирует устранение последствий землетрясения в аэропорту

Во время мощного землетрясения потолочные плиты рухнули на голову женщине в новом терминале воздушной гавани Камчатки. Пострадавшей своевременно оказали медицинскую помощь в стационаре, её здоровью ничего не угрожает.
Солодов отметил, что сейсмособытие выявило серьёзные изъяны в работе нового терминала аэропорта. Случившееся он назвал вопиющим провалом в сфере обеспечения безопасности.
«Будем добиваться, чтобы каждый сотрудник аэропорта в экстренных ситуациях проявлял такое же хладнокровие и профессионализм, как наши медики во время операций. Недостаточная готовность персонала к работе в условиях чрезвычайной ситуации абсолютно неприемлема и недопустима», — подчеркнул глава региона.
Напомним, землетрясение на Камчатке произошло утром 30 июля. Магнитуда подземных толчков составила 8,7, что является самым высоким показателем с 1952 года. В результате сейсмологического события пострадали несколько человек. Позднее учёные предупредили о возможных опасных афтершоках, которые могут произойти в ближайшие дни.