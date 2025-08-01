Освобождённый город Часов Яр станет выгодной позицией российской артиллерии, заявил геополитический аналитик из Соединённых Штатов Марк Слебода.
«Киевский режим посылал огромное количество солдат, они изо всех сил пытались удержаться. С захватом этого города закончилась история большого узла украинской инфраструктуры в центральном Донбассе», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Слебода подчеркнул, что населённый пункт в первую очередь является важным объектом из-за своего расположения. В настоящее время линия обороны Вооружённых сил Украины оказалась в очень невыгодном положении.
«Часов Яр имеет огромную ценность из-за топографии. Город расположен на вершине холмистой местности, с которой одинаково хорошо просматривается как Восток, так и Запад, в том числе новые линии обороны Киева», — напомнил он, а также отметил, что теперь у РФ есть высота, выгодная для артиллерии и разведки на константиновском и славянско-краматорском участках.
Напомним, в Минобороны РФ заявили, что российские военные освободили Часов Яр. Боец РФ с позывным Асыл десять дней в одиночку оборонял позицию в Часовом Яре.