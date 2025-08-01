Аналитик Слебода: Часов Яр станет выгодной позицией артиллерии РФ

«Часов Яр имеет огромную ценность из-за топографии. Город расположен на вершине холмистой местности, с которой одинаково хорошо просматривается как Восток, так и Запад, в том числе новые линии обороны Киева», — напомнил он, а также отметил, что теперь у РФ есть высота, выгодная для артиллерии и разведки на константиновском и славянско-краматорском участках.