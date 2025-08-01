В Свердловской области зафиксированы сбои в работе Telegram

Жители Свердловской области рассказали о сбоях в работе мессенджера Telegram. По данным сервиса DownDetector, у пользователей не загружаются сообщения и медиафайлы как в мобильной, так и в десктопной версиях приложения.
Проблемы наблюдаются не только в Свердловской области, но и в других регионах России, включая Санкт-Петербург, Ленинградскую, Псковскую и Московскую области.
Кроме того, недавно пользователи из Свердловской области столкнулись с проблемами в работе интернета, затронувшими любителей онлайн-игр. Геймеры испытывают трудности с подключением к популярным играм Dota 2 и Counter-Strike 2. Особенно сильно пострадали пользователи платформы Steam, которые жалуются на невозможность войти в игры или обновить их. Пик проблем пришелся на ночь 30 июля.