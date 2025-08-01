Синоптик предупреждают о дождях и грозах в Московском регионе

По данным Гидрометцентра, днём температура составит 26−28 градусов, ночью ожидается 16−18 градусов. В ночь на субботу синоптики прогнозируют усиление осадков, местами с грозами. Днём 2 августа облачность сохранится, возможны дожди различной интенсивности, а воздух прогреется до 23−25 градусов.
В воскресенье и понедельник над регионом сформируется гребень высокого давления. В эти дни воздух днём сможет прогреваться до 28 градусов, ночная температура останется в пределах 18−22 градусов. А во вторник атмосферное давление вновь начнёт снижаться. На фоне переменной облачности местами пройдут дожди, а дневные значения опустятся до 23−25 градусов.
А ранее учёные сообщили, что осенью в России ожидается рост числа природных аномалий. Климатолог предупредил о высокой вероятности сильных дождей и ливней в России, а геофизик отметил, что мир сейчас подвержен усилению природных катаклизмов. Люди сталкиваются с наводнениями, масштабными лесными пожарами, извержениями вулканов и землетрясениями.