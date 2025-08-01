Синоптик предупреждают о дождях и грозах в Московском регионе

В воскресенье и понедельник над регионом сформируется гребень высокого давления. В эти дни воздух днём сможет прогреваться до 28 градусов, ночная температура останется в пределах 18−22 градусов. А во вторник атмосферное давление вновь начнёт снижаться. На фоне переменной облачности местами пройдут дожди, а дневные значения опустятся до 23−25 градусов.