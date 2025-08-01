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В Красноярске введен режим угрозы ЧС в доме на Судостроительной улице

В Красноярске в доме № 27д по улице Судостроительной введен режим угрозы чрезвычайной ситуации.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

В Красноярске в доме № 27д по улице Судостроительной введен режим угрозы чрезвычайной ситуации. Соответствующая информация опубликована на сайте городской администрации.

Причиной данного решения стали проблемы с канализационной насосной станцией, которая находится в аварийном состоянии и не обслуживалась должным образом. В середине июля 288 квартир дома столкнулись с отсутствием холодной воды и функционирующей канализации на несколько дней.

По словам депутата Ильи Зайцева, введение режима позволит местным властям оперативно принять меры для устранения причин отключения холодного водоснабжения и запретить использование систем водоотведения в доме.

Ранее рассказывали, что в Енисейске из-за разрушения дамбы на реке Мельничная введен режим ЧС.