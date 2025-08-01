Подростки на мопедах угрожают малолетним пешеходам во Владивостоке

Бьют тревогу жители Второй Речки: несовершеннолетние водители мопедов устраивают гонки и демонстрацию трюков в парке «Солнышко», который является местом притяжения для родителей с маленькими детьми. Облюбовали юные мопедисты и аллею имени Дениса Давыдова, где они гоняют среди пешеходов с детскими колясками и пожилых людей. Многочисленные напоминания полиции о том, что для управления мопедом нужно пройти обучение в автошколе и аттестоваться в Госавтоинспекции, пока результатов не дают.