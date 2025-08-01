Подростки на мопедах угрожают малолетним пешеходам во Владивостоке

Бьют тревогу жители Второй Речки: несовершеннолетние водители мопедов устраивают гонки и демонстрацию трюков в парке «Солнышко», который является местом притяжения для родителей с маленькими детьми. Облюбовали юные мопедисты и аллею имени Дениса Давыдова, где они гоняют среди пешеходов с детскими колясками и пожилых людей. Многочисленные напоминания полиции о том, что для управления мопедом нужно пройти обучение в автошколе и аттестоваться в Госавтоинспекции, пока результатов не дают.
Местные жители обращают внимание, что мопеды подростков не имеют государственных регистрационных знаков. Это значит, что в случае ДТП разыскать нарушителя будет непросто.
Очередное предупреждение о необходимости получения удостоверения на право управления мопедом пресс-служба УМВД по Приморскому краю публиковала накануне после ДТП с участием 14-летнего подростка. Юный водитель мопеда сбил трёхлетнего ребёнка, двигаясь по частному сектору улицы Глинки и по неосторожности выехав на тротуар. Малыша госпитализировали с травмой головы.
По словам родителей виновника ДТП, подросток купил мопед на заработанные деньги. Очевидно, родители оставили без внимания требование ГАИ к водителям мопедов об обязательном получении водительского удостоверения соответствующей категории, что можно сделать при достижении 16-летнего возраста.
Ранее на гонки юных лихачей на мопедах сообщали жители микрорайона Снеговая Падь. Горожане отмечали, что школьники часто устраивают гонки в ночное время, нарушая тишину и покой граждан.