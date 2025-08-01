Более 20 камчатских медработников представят к наградам после землетрясения

Как минимум 15 врачей и девять медсестёр находились в операционных в момент землетрясения и продолжили выполнять свой долг, спасая жизни пациентов. Помимо медработников, дополнительное поощрение получат и сотрудники других экстренных служб, которые проявили выдержку и обеспечивали безопасность людей во время инцидента.
В ходе заседания штаба губернатор также сообщил о ряде принятых решений. На следующей неделе начнётся переезд сотрудников Камчатской краевой больницы в новое, сейсмостойкое здание. Местные власти направят запрос в Минстрой России о направлении дополнительных экспертных организаций для тщательного обследования жилого фонда и социальных объектов на предмет повреждений. К 4 августа будет сформирован реестр зданий, требующих инструментальной оценки.
Солодов подчеркнул, что сейчас угрозы цунами в краевой столице нет. В ближайшее время откроют для посещения Халактырский пляж и городские бухты, а власти перейдут от режима превентивных мер к оперативному информированию населения.
Пункт временного размещения на Халактырском шоссе 6/6 будет работать с 1 по 10 августа в режиме ночного пребывания по запросу.
Ранее Life.ru писал, что за последние сутки на Камчатке произошло около 120 афтершоков. Их магнитуда варьировалась от 3,5 до 6,7. Несмотря на то, что сейсмическая активность в крае постепенно снижается, она по-прежнему остаётся высокой. По прогнозам сейсмологов, афтершоковый процесс после мощного землетрясения продлится ещё несколько месяцев.