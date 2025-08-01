Более 20 камчатских медработников представят к наградам после землетрясения

Ранее Life.ru писал, что за последние сутки на Камчатке произошло около 120 афтершоков. Их магнитуда варьировалась от 3,5 до 6,7. Несмотря на то, что сейсмическая активность в крае постепенно снижается, она по-прежнему остаётся высокой. По прогнозам сейсмологов, афтершоковый процесс после мощного землетрясения продлится ещё несколько месяцев.