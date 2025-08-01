Психолог Зберовский объяснил, почему не стоит запрещать порнографию

— Как правило, в период от года до трех лет муж остается в тени сексуальной жизни и чувствует себя брошенным. Но его сексуальные запросы никуда не исчезают, и тут есть два варианта: либо он ищет любовницу, либо удовлетворяет себя под порно. Как психолог, я считаю, что лучше удовлетворить себя под фильмы для взрослых, чем строить интрижки с коллегами по работе.