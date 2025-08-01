Бутылка молока — это литр: В России предложили стандартизировать упаковку молока

В России предложили стандартизировать упаковку молока до одного литра. С такой инициативой выступил Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин.
«Если есть создание иллюзии уменьшения стоимости, то это уже обман. Не важно, что математически здесь ошибки нет. Для нас должно быть понятно, что продукт стоит столько-то, а в пересчете на килограмм или литр он стоит столько-то», — размышляет Алексей Егармин.
Он заметил, что законы зачастую «не успевают за маркетинговыми уловками». Бизнес получает свободу для реализации стратегий, которые не всегда полезны обществу. По его словам, такие приёмы встречаются не только в России, но и за рубежом. Однако в Англии с этим борются, стандартизируя упаковку: бутылка молока должна содержать один литр, а пачка масла — 200 граммов.
«Такая практика могла бы помочь и российским потребителям», — отметил запред.
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