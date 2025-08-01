Бутылка молока — это литр: В России предложили стандартизировать упаковку молока

Он заметил, что законы зачастую «не успевают за маркетинговыми уловками». Бизнес получает свободу для реализации стратегий, которые не всегда полезны обществу. По его словам, такие приёмы встречаются не только в России, но и за рубежом. Однако в Англии с этим борются, стандартизируя упаковку: бутылка молока должна содержать один литр, а пачка масла — 200 граммов.