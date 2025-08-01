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В Челябинской области прекратятся дожди и потеплеет до +27 градусов

Последний летний месяц начнётся в Челябинской области с небольших дождей, слабого ветра и +27 градусов тепла. А когда в регионе прекратятся осадки, рассказали синоптики местного Гидрометцентра.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Сейчас в Ричмонде: +24° 0 м/с 100% 756 мм рт. ст. +24°
Источник: Pchela.News

В субботу, 2 августа, жители Челябинской области смогут отложить свои зонты и дождевики в сторону, ведь в этот день осадки покинут регион. Днём температура воздуха будет колебаться от +22 до +27 градусов. В воскресенье синоптики также прогнозируют отсутствие дождей и +25 градусов.

В Челябинске осадки прекратятся уже сегодня, 1 августа. Днём воздух прогреется до +25 градусов. Картину дня дополнит слабый северный ветер, порывы которого будут достигать 6−11 метров в секунду. В выходные также не будет дождей, а столбики уличных термометров покажут +23…+25 градусов.