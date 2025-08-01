В Челябинской области прекратятся дожди и потеплеет до +27 градусов

В субботу, 2 августа, жители Челябинской области смогут отложить свои зонты и дождевики в сторону, ведь в этот день осадки покинут регион. Днём температура воздуха будет колебаться от +22 до +27 градусов. В воскресенье синоптики также прогнозируют отсутствие дождей и +25 градусов.