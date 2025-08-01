В Челябинской области прекратятся дожди и потеплеет до +27 градусов

В субботу, 2 августа, жители Челябинской области смогут отложить свои зонты и дождевики в сторону, ведь в этот день осадки покинут регион. Днём температура воздуха будет колебаться от +22 до +27 градусов. В воскресенье синоптики также прогнозируют отсутствие дождей и +25 градусов.
В Челябинске осадки прекратятся уже сегодня, 1 августа. Днём воздух прогреется до +25 градусов. Картину дня дополнит слабый северный ветер, порывы которого будут достигать 6−11 метров в секунду. В выходные также не будет дождей, а столбики уличных термометров покажут +23…+25 градусов.