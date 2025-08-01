Автобусы- «гармошки» выехали на маршруты в Екатеринбурге

Автобусы- «гармошки» прибыли в Екатеринбург в конце июня. Вместимость каждого из них составляет 140 пассажиров, предусмотрено 38 сидячих мест и еще одно — для маломобильных граждан. В мэрии отметили, что все остановки на маршрутах оказались пригодны под габариты новых автобусов.