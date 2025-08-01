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Автобусы- «гармошки» выехали на маршруты в Екатеринбурге

На улицах Екатеринбурга заметили автобусы- «гармошки».

Источник: ЕАН

В Екатеринбурге автобусы- «гармошки» выехали на маршруты. Их заметили горожане 1 августа.

Отметим, 13 из 15 автобусов особо большого класса пустили по маршрутам № 49 и № 51. Два автобуса на всякий случай остались в резерве. Власти в будущем планируют купить еще партию «гармошек», если будет финансирование.

Автобусы- «гармошки» прибыли в Екатеринбург в конце июня. Вместимость каждого из них составляет 140 пассажиров, предусмотрено 38 сидячих мест и еще одно — для маломобильных граждан. В мэрии отметили, что все остановки на маршрутах оказались пригодны под габариты новых автобусов.