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Лава вулкана Ключевской может растопить крупнейший ледник на Камчатке

Лавовый поток, протяженность которого достигла полутора километров, спускается по юго-западному склону вулкана и движется в сторону ледника Богдановича.

Источник: Аргументы и факты

Сеть природных парков «Вулканы Камчатки» в своём Telegram-канале сообщила о возможном таянии одного из крупнейших ледников полуострова — ледника Богдановича. Причиной этому может стать поток лавы, который спускается по юго-восточному склону вулкана Ключевской.

После сильного землетрясения на Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 6 километров. Однако, несмотря на активность вулкана, природный парк, расположенный у его подножия, оставался доступным для посещения.

Вулканологи предупреждают о возможном таянии ледника Богдановича из-за потока лавы, протяжённость которого достигла полутора километров. Лава движется по юго-западному склону вулкана и может достичь ледника.

По мнению специалистов, таяние ледника может привести к появлению грязевых потоков и фреатических взрывов, при которых вода испаряется и выносит пепел на высоту до 10 километров над уровнем моря.

Ранее в Калифорнийском университете в Беркли рассказали, что мощные землетрясения и цунами могут вызвать активизацию «огненного кольца» в Тихом океане, что приведёт к апокалипсису.