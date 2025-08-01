Лава вулкана Ключевской может растопить крупнейший ледник на Камчатке

Сеть природных парков «Вулканы Камчатки» в своём Telegram-канале сообщила о возможном таянии одного из крупнейших ледников полуострова — ледника Богдановича. Причиной этому может стать поток лавы, который спускается по юго-восточному склону вулкана Ключевской.
После сильного землетрясения на Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 6 километров. Однако, несмотря на активность вулкана, природный парк, расположенный у его подножия, оставался доступным для посещения.
Вулканологи предупреждают о возможном таянии ледника Богдановича из-за потока лавы, протяжённость которого достигла полутора километров. Лава движется по юго-западному склону вулкана и может достичь ледника.
По мнению специалистов, таяние ледника может привести к появлению грязевых потоков и фреатических взрывов, при которых вода испаряется и выносит пепел на высоту до 10 километров над уровнем моря.
Ранее в Калифорнийском университете в Беркли рассказали, что мощные землетрясения и цунами могут вызвать активизацию «огненного кольца» в Тихом океане, что приведёт к апокалипсису.