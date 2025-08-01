Чипсы зелени не товарищи: гастроэнтеролог развенчал популярный миф о фастфуде

«Что касается клетчатки, то есть пищевых волокон, которых много в зелени, они могут удерживать и снижать всасывание некоторых веществ из продуктов. Соль, которая содержится в чипсах, в любом случае успешно поступит в организм несмотря на клетчатку. Пищевые волокна снижают всасывание транс-жиров, однако не полностью.», — рассказал Харитонов KP.RU.