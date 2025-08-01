Чипсы зелени не товарищи: гастроэнтеролог развенчал популярный миф о фастфуде

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Андрей Харитонов развенчал популярный миф о питании. В интервью KP.RU он заявил, что клетчатка, содержащаяся в овощах, не может вывести вредные вещества из организма.
Напомним, в Сети гуляет популярный «лайфхак»: якобы, если заедать вредную пищу зеленью, то полезные вещества из овощей смогут нейтрализовать вред от фастфуда.
Так, по словам гастроэнтеролога, этот принцип не работает. Он подчеркнул, что если человек нечасто съедает немного чипсов — то вред они не нанесут.
«Что касается клетчатки, то есть пищевых волокон, которых много в зелени, они могут удерживать и снижать всасывание некоторых веществ из продуктов. Соль, которая содержится в чипсах, в любом случае успешно поступит в организм несмотря на клетчатку. Пищевые волокна снижают всасывание транс-жиров, однако не полностью.», — рассказал Харитонов KP.RU.
Врач добавил, что организм человека — «устойчивая к повреждениям система». Поэтому, если в анамнезе отсутствуют тяжелые патологии, то эпизодическое употребления фастфуда вреда не нанесет. И его вовсе не обязательно заедать зеленью.
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