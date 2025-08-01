Британские наемники пытались высадиться на Тендровскую косу

Ранее солдаты Вооруженных сил РФ отразили попытку украинских военных высадиться на Тендровской косе в Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо. После неудачи украинские солдаты с большими потерями отплыли к Одессе. Губернатор отметил, что это не первая попытка украинской армии в этом регионе.