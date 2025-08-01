Наемники из Великобритании попытались высадиться на Тендровскую косу в Херсонской области, но российским бойцам удалось их отбросить. Об этом в пятницу, 1 августа, сообщили в российских силовых структурах.
— Англичане, наемники, участвовали в попытке высадки на Тендровскую косу, где были отбиты. Работали из Очакова, там же проходили подготовку, — сообщил источник в беседе с РИА Новости.
Ранее солдаты Вооруженных сил РФ отразили попытку украинских военных высадиться на Тендровской косе в Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо. После неудачи украинские солдаты с большими потерями отплыли к Одессе. Губернатор отметил, что это не первая попытка украинской армии в этом регионе.
Российские военные в боях в Часовом Яре уничтожили крупнейшую группировку Вооруженных сил Украины в истории специальной военной операции (СВО). Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский, в свою очередь, отметил, что оборона украинской армии на константиновском направлении фактически рухнула после потери Часова Яра.