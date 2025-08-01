Игровая зона хабаровского парка «Динамо» закрывается до конца лета

Детский городок будет недоступен для маленьких посетителей парка «Динамо» в Хабаровске пару месяцев. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», игровую зону ждет масштабное обновление, для этого необходимо демонтировать старое оборудование.
— Благодаря спонсорской поддержке будет полностью обновлено детское пространство. Планируется, что откроется оно в начале октября, — говорит директор МБУ «Дирекция по развитию территорий» Вадим Поступаев.
Центром игровой зоны будет большой корабль с горками и веревочными препятствиями, мини-скалодром. Здесь установят также десять видов качелей, батуты, турники и зоны отдыха с навесами. Концепция площадки разработана с учетом слогана «Хабаровский край — родина китов и самолетов». На реконструкцию зоны выделено 30 млн рублей.
Напомним, что в скором времени новые аттракционы планируют установить и в парке имени А. П. Гайдара. Сейчас они проходят процесс получения декларации соответствия.