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Игровая зона хабаровского парка «Динамо» закрывается до конца лета

За два месяца здесь планируется возвести новое оборудование.

Источник: Без источника

Детский городок будет недоступен для маленьких посетителей парка «Динамо» в Хабаровске пару месяцев. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», игровую зону ждет масштабное обновление, для этого необходимо демонтировать старое оборудование.

— Благодаря спонсорской поддержке будет полностью обновлено детское пространство. Планируется, что откроется оно в начале октября, — говорит директор МБУ «Дирекция по развитию территорий» Вадим Поступаев.

Центром игровой зоны будет большой корабль с горками и веревочными препятствиями, мини-скалодром. Здесь установят также десять видов качелей, батуты, турники и зоны отдыха с навесами. Концепция площадки разработана с учетом слогана «Хабаровский край — родина китов и самолетов». На реконструкцию зоны выделено 30 млн рублей.

Напомним, что в скором времени новые аттракционы планируют установить и в парке имени А. П. Гайдара. Сейчас они проходят процесс получения декларации соответствия.