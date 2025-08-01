Игровая зона хабаровского парка «Динамо» закрывается до конца лета

Центром игровой зоны будет большой корабль с горками и веревочными препятствиями, мини-скалодром. Здесь установят также десять видов качелей, батуты, турники и зоны отдыха с навесами. Концепция площадки разработана с учетом слогана «Хабаровский край — родина китов и самолетов». На реконструкцию зоны выделено 30 млн рублей.