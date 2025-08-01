У экс-замглавы управления МЧС забрали шесть квартир и 52 млн рублей

У Дмитрия Даудашвили изъяли накопленные незаконным путем имущество.
Ценные бумаги, шесть квартир и 52 миллиона рублей бывшего заместителя начальника управления специальной пожарной охраны МЧС Дмитрия Даудашвили обратили в доход государства. Это следует из судебных документов.
«В состав вошли ценные бумаги, 52 миллиона рублей, нежилое помещение в 52 квадратных метра в Сириусе, три квартиры в Москве и три квартиры в подмосковных Химках», — пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы. Отмечается, что пять квартир сдавались в аренду на протяжении семи лет, поэтому суд также взыскал доходы, полученные за сдачу имущества.
Решение о взыскании имущества с Даудашвили было утверждено еще в прошлом году. Сегодня это утвердил Мосгорсуд.
В конце апреля суд вынес приговор Дмитрию Даудашвили, назначив ему 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в размере 63 миллионов рублей по обвинению в получении взяток. Назначенное наказание было частично сложено с предыдущим сроком: в декабре прошлого года суд признал Даудашвили виновным в хищении 41,3 миллиона рублей при оформлении социальных выплат и приговорил его к восьми годам лишения свободы. Кроме того, вместе с Даудашвили в колонию были направлены еще трое бывших сотрудников МЧС, которым суд определил сроки заключения от четырех до шести лет.