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У экс-замглавы управления МЧС забрали шесть квартир и 52 млн рублей

Ценные бумаги, шесть квартир и 52 миллиона рублей бывшего заместителя начальника управления специальной пожарной охраны МЧС Дмитрия Даудашвили обратили в доход государства. Это следует из судебных документов.

У Дмитрия Даудашвили изъяли накопленные незаконным путем имущество.

Ценные бумаги, шесть квартир и 52 миллиона рублей бывшего заместителя начальника управления специальной пожарной охраны МЧС Дмитрия Даудашвили обратили в доход государства. Это следует из судебных документов.

«В состав вошли ценные бумаги, 52 миллиона рублей, нежилое помещение в 52 квадратных метра в Сириусе, три квартиры в Москве и три квартиры в подмосковных Химках», — пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы. Отмечается, что пять квартир сдавались в аренду на протяжении семи лет, поэтому суд также взыскал доходы, полученные за сдачу имущества.

Решение о взыскании имущества с Даудашвили было утверждено еще в прошлом году. Сегодня это утвердил Мосгорсуд.

В конце апреля суд вынес приговор Дмитрию Даудашвили, назначив ему 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в размере 63 миллионов рублей по обвинению в получении взяток. Назначенное наказание было частично сложено с предыдущим сроком: в декабре прошлого года суд признал Даудашвили виновным в хищении 41,3 миллиона рублей при оформлении социальных выплат и приговорил его к восьми годам лишения свободы. Кроме того, вместе с Даудашвили в колонию были направлены еще трое бывших сотрудников МЧС, которым суд определил сроки заключения от четырех до шести лет.