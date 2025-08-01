Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирию завезли заражённые фрукты

В Башкирию завезли заражённые фрукты.

Источник: Башинформ

Из Узбекистана в наш регион прибыла партия из 30 тонн фруктов с возбудителем бурой монилиозной гнили Monilinia fructicola. Сливы для лабораторных испытаний были отобраны сотрудниками Россельхознадзора. Проверку проводили в Башкирской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ». Специалисты провели энтомологические экспертизы и микологические исследования. Таким образом выявили возбудителя, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в двух партиях свежих слив общим весом более 19 тонн, ввезенных в республику из Узбекистана, была обнаружена калифорнийская щитовка, писал «Башинформ».