В Башкирию завезли заражённые фрукты.

Из Узбекистана в наш регион прибыла партия из 30 тонн фруктов с возбудителем бурой монилиозной гнили Monilinia fructicola. Сливы для лабораторных испытаний были отобраны сотрудниками Россельхознадзора. Проверку проводили в Башкирской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ». Специалисты провели энтомологические экспертизы и микологические исследования. Таким образом выявили возбудителя, сообщили в пресс-службе ведомства.