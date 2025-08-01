Машины — не проблема: в районе озера на Патрокле во Владивостоке появится парковка

Во Владивостоке запланировали строительство оборудованной парковки рядом с озером на Патрокле. Инициативу по улучшению транспортной доступности популярного места отдыха обсудили глава города Константин Шестаков и предприниматель Дмитрий Алексеев. Как отмечают участники встречи, к озеру уже отсыпан заезд с трассы, а также рассматривается возможность создания пешеходной дорожки, которая позволила бы безопасно добираться до воды, не переходя оживлённую дорогу, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Дмитрий Алексеев подчеркнул, что наличие парковки особенно важно для горожан.
«Сейчас все ровные пространства вокруг озера и пляжа сразу заполняются машинами. Нужен компромисс между пешеходами и автолюбителями для комфортного использования этой территории», — сказал предприниматель.
Он также добавил, что благоустройство вокруг озера подходит к завершению: завершены работы по обустройству береговой зоны и зелёных насаждений. В следующем году планируется благоустройство центральной части пляжа.
«Три года назад мы обсуждали возможность создания здесь общественного пространства и сегодня видим очередные шаги в этом направлении. Глубоко убежден, что такие инициативы поддерживают не только жители Патрокла, но и всего Владивостока, а также гости города», — заявил глава Владивостока Константин Шестаков.
Напомним, ранее территория рядом с озером была запущенной: здесь находился пустырь, текла канализация. В последние годы ситуация кардинально изменилась — были высажены деревья и кустарники, очищена береговая линия, построена современная канализационная насосная станция. Также расчистили дно бухты, убрали опасные предметы и демонтировали старые разрушенные строения. Теперь озеро обитаемо для водоплавающих птиц, а сам район стал одним из привлекательных мест для прогулок и отдыха.
Напомним, в июне во Владивостоке открыли первую очередь пляжа на Патрокле. На обновлённой территории уже появились обустроенный песчаный берег, специально выделенная и огороженная зона для купания детей, смотровая площадка с панорамным видом и объекты уличного питания. Созданный участок представляет собой демонстрационную версию будущего большого пляжа, реализация которого ведётся по инициативе предпринимателя Дмитрия Алексеева.