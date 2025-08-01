Машины — не проблема: в районе озера на Патрокле во Владивостоке появится парковка

Во Владивостоке запланировали строительство оборудованной парковки рядом с озером на Патрокле. Инициативу по улучшению транспортной доступности популярного места отдыха обсудили глава города Константин Шестаков и предприниматель Дмитрий Алексеев. Как отмечают участники встречи, к озеру уже отсыпан заезд с трассы, а также рассматривается возможность создания пешеходной дорожки, которая позволила бы безопасно добираться до воды, не переходя оживлённую дорогу, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.