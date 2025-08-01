Как выбрать вкусную и сочную дыню: советы от Роспотребнадзора

Красноярское Управление Роспотребнадзора поделилось рекомендациями по выбору качественной дыни, которая станет отличным дополнением к летнему рациону.
Летний сезон — это время свежих фруктов, и дыня занимает в этом списке особое место благодаря своему вкусу и полезным свойствам. Она богата магнием, калием, железом и витаминами С и Р. Оптимальный период для покупки дыни — с конца августа до начала сентября, когда на рынках появляются поздние сорта, славящиеся своей сладостью и насыщенным вкусом.
Где покупать?
Важно приобретать дыню только в проверенных торговых точках, где продавцы могут предоставить документы на товар. Не рекомендуется покупать плоды у обочин дорог, так как дыня способна впитывать тяжелые металлы и токсины. Также стоит следить за тем, чтобы плод не соприкасался с землёй — он должен находиться только на поддоне.
Можно ли покупать порезанную дыню?
Покупать уже разрезанную или просить надрезать дыню не следует, так как сладкая мякоть является идеальной средой для размножения бактерий. Если дыня оставалась открытой хотя бы несколько часов, это может привести к серьезному отравлению.
Внешний вид.
При выборе дыни обращайте внимание на её внешний вид: плод должен быть целым, без трещин и подозрительных пятен. Разрешается наличие одного светлого круглого пятнышка, указывающего на то, что дыня лежала на земле.
Запах, звук.
Спелый плод должен издавать приятный аромат. Хвостик с одной стороны должен быть мягким — это признак зрелости. Также можно постучать по дыне: глухой звук говорит о спелости, а звонкий — о необходимости подождать.
Надо трогать.
На ощупь дыня должна быть упругой и слегка пружинить при сжатии. Если она слишком твердая — значит, не дозрела; если пальцы оставляют вмятины — вероятно, она перезрела.
Как хранить?
Перед употреблением дыню необходимо тщательно вымыть с мылом и теплой водой. Разрезанную дыню следует хранить в холодильнике и избегать сочетания с молочными продуктами, холодной водой или алкоголем — это может негативно сказаться на организме. Рекомендуется есть дыню между приемами пищи, а не на голодный желудок или сразу после еды.
Противопоказания.
Несмотря на свои полезные свойства, дыня подходит не всем. Людям с сахарным диабетом, обострениями язвенной болезни, а также беременным и кормящим женщинам следует быть осторожнее с её употреблением.