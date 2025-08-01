Как выбрать вкусную и сочную дыню: советы от Роспотребнадзора

Важно приобретать дыню только в проверенных торговых точках, где продавцы могут предоставить документы на товар. Не рекомендуется покупать плоды у обочин дорог, так как дыня способна впитывать тяжелые металлы и токсины. Также стоит следить за тем, чтобы плод не соприкасался с землёй — он должен находиться только на поддоне.