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Пожилые омичи все чаще болеют пневмонией

Омский Минздрав настоятельно рекомендует ставить прививки от смертельного недуга.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Из тысячи омичей, обратившихся в медицинские учреждения региона, пневмонию диагностируют в среднем у 40 пожилых пациентов. Также пневмония занимает третье место в рейтинге смертности. Спасти может прививка, сообщает телеграм-канал «Минздрав Омской области».

По мнению медиков, большую опасность представляет халатное отношение омичей к своему здоровью — кашель и температуру многие списывают на легкую простуду. Однако, пневмония коварна, и кажущаяся «легкая простуда» может привести к летальному исходу.

«К счастью, на сегодняшний день есть две вакцины, которые позволяют снизить риски заболевания пневмонией и снизить риски тяжелого течения пневмонии. Одна вакцина ставится каждые пять лет, другая ставится один раз в жизни», — сообщает ведомство.

Вакцину медики рекомендуют ставить именно пожилым омичам, так как они занимают первую строчку в группе риска. Особенно важно вакцинироваться тем, кто имеет заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и ожирение. Совсем от угрозы вакцинация не защитит, но в случае заболевания позволит перенести его легче.