Пожилые омичи все чаще болеют пневмонией

Вакцину медики рекомендуют ставить именно пожилым омичам, так как они занимают первую строчку в группе риска. Особенно важно вакцинироваться тем, кто имеет заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и ожирение. Совсем от угрозы вакцинация не защитит, но в случае заболевания позволит перенести его легче.