В Новосибирске юные экстремалы забрались на 85-метровую арку Бугринского моста

В Новосибирске двое подростков забрались на 85-метровую арку Бугринского моста, говорится в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
Этот опасный поступок вызвал широкий резонанс в соцсетях и обеспокоенность горожан. Местные жители отмечают, что падение с такой высоты могло бы иметь катастрофические последствия как для самих подростков, так и для проезжающего внизу транспорта.
Арка Бугринского моста возвышается на 85 метров от основания, а общая высота конструкции над водой составляет 92 метра при длине пролёта 380 метров. Очевидцы события в соцсетях выражают тревогу, подчеркивая огромный риск подобных экстремальных выходок.
«Даже представить страшно, что могло бы случиться при падении с такой высоты», — пишут пользователи.
Подросткам и их родителям теперь грозит административная ответственность за совершённый опасный поступок.
Ранее BFM-Новосибирск писал, что 14-летний подросток в костюме единорога попытался ограбить киоск с шаурмой в Новосибирске.