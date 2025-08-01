В Красноярске открылась новая досуговая площадка на Ярыгинской набережной

На открытии площадки выступил директор красноярского филиала T2 Юрий Камалов. Он отметил, что потребление мобильного интернета в Красноярске продолжает расти: за последний год средний трафик на одного пользователя увеличился более чем на 20%. В связи с этим компания усилила работу по развитию сети и представила новые сервисы, включая возможность совершать звонки через LTE и по Wi-Fi. Эти технологии особенно актуальны в местах со слабым покрытием — например, в подвалах, зданиях с толстыми стенами или за пределами города. Звонки по Wi-Fi также доступны за рубежом — при наличии сети Wi-Fi абонент может звонить по домашнему тарифу без перехода в мессенджеры.