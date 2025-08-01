В Красноярске открылась новая досуговая площадка на Ярыгинской набережной

Мероприятие открытия организовала компания T2. Горожанам представили программу, рассчитанную на разную аудиторию: утренние тренировки, йога, танцы, вечерние музыкальные выступления, лекции, кинопоказы, мастер-классы и театральные постановки.
Площадка открыта для всех желающих, вход свободный. Большинство мероприятий подходит для семейного посещения. Можно приходить с детьми, участвовать в мастер-классах или просто отдыхать на набережной в компании друзей.
Программа начнет активно разворачиваться уже в ближайшие дни. Так, 2 августа с утра на площадке запланированы фитнес-тренировки. На следующий день, 3 августа, диетолог и нутрициолог Анастасия Юзина проведет лекцию о пищевых привычках и распространенных ошибках в питании. В тот же день специалисты Красноярского художественного музея организуют мастер-класс по рисованию маркерами с разбором основ композиции и работы с цветом.
Вечерами с 1 по 5 августа на сцене выступят музыкальные коллективы из Красноярска. 9 августа зрителей ждет редкая театральная постановка — комедия «Летний день» от театра «Вспышка». 10 августа пройдет лекция, посвященная художнику Александру Дайнеко — одной из заметных, но малоизученных фигур в искусстве XX века.
16 августа состоится выступление солистов Красноярского Музыкального театра. В программе — фрагменты из мюзиклов «Голубая камея», «Винил», «Джейн Эйр», «Бой с тенью» и «Орел и Ворон». В этот же день пройдет шоу мыльных пузырей.
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Фото: НИА.
На открытии площадки выступил директор красноярского филиала T2 Юрий Камалов. Он отметил, что потребление мобильного интернета в Красноярске продолжает расти: за последний год средний трафик на одного пользователя увеличился более чем на 20%. В связи с этим компания усилила работу по развитию сети и представила новые сервисы, включая возможность совершать звонки через LTE и по Wi-Fi. Эти технологии особенно актуальны в местах со слабым покрытием — например, в подвалах, зданиях с толстыми стенами или за пределами города. Звонки по Wi-Fi также доступны за рубежом — при наличии сети Wi-Fi абонент может звонить по домашнему тарифу без перехода в мессенджеры.
Компания также уделяет внимание качеству связи в туристических местах, популярных среди красноярцев. В частности, расширены возможности сети в Шушенском, на озерах Шира и Беле, в Хакасии, в Шерегеше и на территории Алтая.
Одним из направлений работы оператора остается защита от телефонного спама. По информации T2, с начала года система заблокировала более 500 миллионов подозрительных звонков. По расчетам, это позволило пользователям сэкономить около трех миллиардов секунд — эквивалент примерно ста лет человеческой жизни. Алгоритмы системы опираются на анализ больших данных и продолжают совершенствоваться.
Кроме технологических решений, в компании считают важным просвещать пользователей. Так, ранее был запущен бесплатный онлайн-курс по цифровой безопасности. Он предназначен для широкой аудитории и охватывает базовые принципы защиты данных в интернете. Также на сайте T2 работает онлайн-журнал «Черным по белому», где публикуются статьи о новых схемах мошенничества и советы по их предотвращению.