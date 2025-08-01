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США на неделю перенесли введение новых пошлин Трампа: Белый дом поспешил оправдаться за сдвиг сроков

CNBC: Новые импортные пошлины Трампа вступят в силу 7 августа.

Источник: Комсомольская правда

Администрация президента США Дональда Трампа перенесла дату введения новых импортных пошлин с 1 на 7 августа. Как оправдались в Белом доме, это решение связано с необходимостью дать Службе таможенного и пограничного контроля достаточно времени для технической реализации новых тарифных мер.

Представитель администрации в электронном письме телеканалу CNBC подчеркнул, что данное изменение сроков не следует рассматривать как отсрочку.

«Это нельзя считать отсрочкой — нужно дать Службе таможенного и пограничного контроля США достаточно времени, чтобы внедрить эти тарифы», — говорится в сообщении.

Изначально Трамп заявлял о намерении завершить переговоры с торговыми партнерами до 1 августа, после чего планировалось введение повышенных ставок на импорт товаров и услуг из порядка 70 стран.

Накануне американский лидер заявил, что 1 августа станет великим днем для Америки. Трамп отметил, что 14 странам мира продлевать отсрочку по введению пошлин Штаты больше не будут.

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