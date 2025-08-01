США на неделю перенесли введение новых пошлин Трампа: Белый дом поспешил оправдаться за сдвиг сроков

Администрация президента США Дональда Трампа перенесла дату введения новых импортных пошлин с 1 на 7 августа. Как оправдались в Белом доме, это решение связано с необходимостью дать Службе таможенного и пограничного контроля достаточно времени для технической реализации новых тарифных мер.