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Топ-5 главных новостей в Молдове 1 августа 2025: Почему в аэропорту Кишинева постоянный коллапс; страшилка от ПАС — Россия хочет перевести в Молдову 100 млн евро через крипту; ПАС за четыре года власти мо

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 1 августа 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 1 августа 2025:

1. Коллапс в аэропорту Кишинева: «Тысячи людей на паспортном контроле, только пять утра, а у погранцов и таможенников вид такой, будто сутки отработали без перерыва!».

2. Развеяна ещё одна страшилка от ПАС: Почему Россия не может перевести в Молдову через криптовалюту 100 млн евро для вмешательства в осенние выборы.

3. Сомнительные достижения ПАС за 4 года: Кроме запрета на выезд мэра Кишинева, правящая партия гордится репрессиями, штрафами и издевательствами над пенсионерами.

4. В Кишиневе опять перекрывают улицы — на этот раз на полмесяца: Рассказываем, как изменятся маршруты общественного транспорта.

5. Прошла зима, настало лето, — спасибо тебе, ПАС, за это: Правящая в Молдове партия уверяет, что без ее «мудрого» руководства в стране и крокодил не будет ловиться, и кокос не станет расти.

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