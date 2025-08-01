Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 1 августа 2025:
1. Коллапс в аэропорту Кишинева: «Тысячи людей на паспортном контроле, только пять утра, а у погранцов и таможенников вид такой, будто сутки отработали без перерыва!».
2. Развеяна ещё одна страшилка от ПАС: Почему Россия не может перевести в Молдову через криптовалюту 100 млн евро для вмешательства в осенние выборы.
3. Сомнительные достижения ПАС за 4 года: Кроме запрета на выезд мэра Кишинева, правящая партия гордится репрессиями, штрафами и издевательствами над пенсионерами.
4. В Кишиневе опять перекрывают улицы — на этот раз на полмесяца: Рассказываем, как изменятся маршруты общественного транспорта.
5. Прошла зима, настало лето, — спасибо тебе, ПАС, за это: Правящая в Молдове партия уверяет, что без ее «мудрого» руководства в стране и крокодил не будет ловиться, и кокос не станет расти.
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