В Екатеринбурге закроют движение транспорта на перекрестке Московской и Радищева

С 1 по 16 августа в Екатеринбурге будет закрыто движение по улице Московской, в районе пересечения с улицей Радищева. Это связано с третьим этапом работ по ремонту трамвайных путей на данном участке. Об этом сообщили в городской администрации.
В связи с этим движение трамваев, сворачивающих с улицы Московской, будет изменено. Маршруты трамваев № 1, 3, 12, 16 и 21 будут скорректированы. Подробные схемы движения общественного транспорта можно найти на сайте администрации города.
— Движение автомобилей по Московской также будет закрыто. Водители смогут объехать зону ограничений по Радищева — Шейнкмана — Малышева и по Радищева — Гурзуфской , — уточнили в мэрии.
При этом с 1 августа будет восстановлено движение трамваев № 10, 15, 17, сворачивающих с улицы Радищева на Московскую.