Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге закроют движение транспорта на перекрестке Московской и Радищева

Движение по улице Московской в Екатеринбурге перекроют из-за ремонта трамвайных путей.

Источник: Комсомольская правда

С 1 по 16 августа в Екатеринбурге будет закрыто движение по улице Московской, в районе пересечения с улицей Радищева. Это связано с третьим этапом работ по ремонту трамвайных путей на данном участке. Об этом сообщили в городской администрации.

В связи с этим движение трамваев, сворачивающих с улицы Московской, будет изменено. Маршруты трамваев № 1, 3, 12, 16 и 21 будут скорректированы. Подробные схемы движения общественного транспорта можно найти на сайте администрации города.

— Движение автомобилей по Московской также будет закрыто. Водители смогут объехать зону ограничений по Радищева — Шейнкмана — Малышева и по Радищева — Гурзуфской , — уточнили в мэрии.

При этом с 1 августа будет восстановлено движение трамваев № 10, 15, 17, сворачивающих с улицы Радищева на Московскую.