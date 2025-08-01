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Новосибирский политик обвинил работников скорой помощи в сливе данных «ритуальщикам»

По словам Игоря Салова, медики передали персональные данные после смерти его матери.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Без источника

Председатель новосибирского отделения «Опоры России» пережил личную трагедию в июне этого года: умерла его мама. Салов обратился в скорую помощь для констатации смерти, как и положено в такой ситуации. По словам политика, сразу после обращения его стали атаковать звонками представители разных фирм по предоставлению ритуальных услуг, а после вообще приехали на адрес. Салов настаивает, что никому, кроме сотрудников скорой помощи, он о своём горе не рассказывал.

Игорь Салов обратился в прокуратуру по вопросу исполнения законодательства о персональных данных сотрудниками новосибирской скорой помощи.

Ранее, будучи депутатом Горсовета, Салов возглавлял профильную комиссию, которая занималась вопросами ритуальных услуг в городе. Салов поделился, что проблема слива личных данных от скорой помощи и полиции существовала и ранее. Комитет Салова в своё время активно занялся этой ситуацией, но проблема вернулась.

Ранее мы писали о похоронах Оззи Осборна.

Марина Злобина