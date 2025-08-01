Новосибирский политик обвинил работников скорой помощи в сливе данных «ритуальщикам»

Председатель новосибирского отделения «Опоры России» пережил личную трагедию в июне этого года: умерла его мама. Салов обратился в скорую помощь для констатации смерти, как и положено в такой ситуации. По словам политика, сразу после обращения его стали атаковать звонками представители разных фирм по предоставлению ритуальных услуг, а после вообще приехали на адрес. Салов настаивает, что никому, кроме сотрудников скорой помощи, он о своём горе не рассказывал.
Игорь Салов обратился в прокуратуру по вопросу исполнения законодательства о персональных данных сотрудниками новосибирской скорой помощи.
Ранее, будучи депутатом Горсовета, Салов возглавлял профильную комиссию, которая занималась вопросами ритуальных услуг в городе. Салов поделился, что проблема слива личных данных от скорой помощи и полиции существовала и ранее. Комитет Салова в своё время активно занялся этой ситуацией, но проблема вернулась.
Ранее мы писали о похоронах Оззи Осборна.
Марина Злобина