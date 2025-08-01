Новосибирский политик обвинил работников скорой помощи в сливе данных «ритуальщикам»

Председатель новосибирского отделения «Опоры России» пережил личную трагедию в июне этого года: умерла его мама. Салов обратился в скорую помощь для констатации смерти, как и положено в такой ситуации. По словам политика, сразу после обращения его стали атаковать звонками представители разных фирм по предоставлению ритуальных услуг, а после вообще приехали на адрес. Салов настаивает, что никому, кроме сотрудников скорой помощи, он о своём горе не рассказывал.