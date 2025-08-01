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В Красноярске полицейские задержали троих наркоторговцев

В Красноярске полицейские задержали троих подозреваемых в распространении крупной партии наркотиков.

Источник: ГУ МВД

Красноярские полицейские задержали троих подозреваемых в распространении крупной партии галлюциногенных грибов и марихуаны. В краевом МВД сообщили, что сейчас 35-летний предполагаемый организатор группы и его помощники находятся под стражей.

По предварительной версии, сообщники торговали запрещенными веществами, передавая их лично в руки покупателям. Лидер криминальной троицы приобретал оптовые партии товара, а затем передавал все помощникам для реализации мелкими частями.

Полицейские изъяли более трех килограммов наркотиков. Наркоторговцы хранили партии у себя дома.

Уголовное дело завели по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, совершенные в особо крупном размере». Сотрудники проверяют причастность задержанных к совершению других преступлений.