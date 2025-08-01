Новосибирцам рассказали про рейс первого российского теплохода нового поколения

После успешного завершения ходовых испытаний в Коломне теплоход медицинского назначения «Святитель Лука» отправился в свой первый рейс в Югру, сообщает ugra-news.
Маршрут плавполиклиники пройдет из Коломны в Архангельск, затем Северным морским путем на буксире в Салехард. В Ханты-Мансийске, куда судно прибудет ориентировочно в октябре 2025 года, состоится его официальная передача владельцу — автономному учреждению Югры «Центр профессиональной патологии».
Медицинское оборудование будет установлено в Ханты-Мансийске, чтобы избежать повреждений при транспортировке. После подключения аппаратуры плавполиклиника отправится в тестовый рейс в один из населенных пунктов. Планируется, что «Святитель Лука» начнет работу в полном объеме в мае 2026 года.
Судно, киль которого заложили в Коломне 5 октября 2023 года, является первым речным теплоходом в России, изначально спроектированным как специализированное медицинское судно. Благодаря небольшой осадке (1,3 метра) и скорости до 24 км/ч, судно сможет ходить по Оби с заходом в боковые реки и преодолевать до 500 километров в сутки.
Плавполиклиника оснащена 25 специализированными кабинетами, включая кабинеты терапии, хирургии, кардиологии, гинекологии, офтальмологии, а также лаборатории, комнаты УЗИ и флюорографии.
Эксплуатация «Святителя Луки», названного в честь советского хирурга и ученого Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, позволит повысить доступность качественной медицинской помощи для жителей 94 отдаленных поселков и деревень Югры.