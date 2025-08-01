Новосибирцам рассказали про рейс первого российского теплохода нового поколения

Медицинское оборудование будет установлено в Ханты-Мансийске, чтобы избежать повреждений при транспортировке. После подключения аппаратуры плавполиклиника отправится в тестовый рейс в один из населенных пунктов. Планируется, что «Святитель Лука» начнет работу в полном объеме в мае 2026 года.