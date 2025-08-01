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В Пермском крае неделю ищут пропавшего мужчину, которому нужна медпомощь

Он пропал 25 июля.

Источник: Соцсети

Поиск пропавшего мужчины, которому нужна медицинская помощь, уже неделю ведётся в Пермском крае, сообщает региональное отделение «ЛизаАлерт».

Как рассказывает поисковый отряд, Василий Карпенко пропал и перестал выходить на связь 25 июля. В последний раз 63-летнего мужчину видели в посёлке Лямино в Чусовском муниципальном округе. С того момента местонахождение пропавшего неизвестно. Волонтёры отмечают, что Василий нуждается в медицинской помощи.

30 июля поисковый отряд опубликовал ориентировку с фотографией и описанием мужчины. Согласно данным организации, рост Василия составляет около 170 сантиметров, у него худощавое телосложение, седые короткие волосы и серо-зелёные глаза. В день пропажи мужчина был одет в серую олимпийку на молнии, синюю футболку, брюки защитного цвета и синие кроссовки. На голове у него была светло-бежевая кепка.

«Может находиться в вашем городе. Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии: 8 (800) 700−54−52 или 112», — добавили в поисковом отряде.

Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о поисках 79-летнего Владимира Горбача, который пропал 19—20 июля в Перми. Спустя несколько дней после пропажи мужчину признали погибшим в дорожной аварии, но перед похоронами родственники получили чужое тело. Поиски было решено срочно возобновить. Подробности читайте в материале.