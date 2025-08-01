В Пермском крае неделю ищут пропавшего мужчину, которому нужна медпомощь

30 июля поисковый отряд опубликовал ориентировку с фотографией и описанием мужчины. Согласно данным организации, рост Василия составляет около 170 сантиметров, у него худощавое телосложение, седые короткие волосы и серо-зелёные глаза. В день пропажи мужчина был одет в серую олимпийку на молнии, синюю футболку, брюки защитного цвета и синие кроссовки. На голове у него была светло-бежевая кепка.