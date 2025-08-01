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В Новосибирске обновляют правила использования электросамокатов

В городе уже действуют ограничения скорости, а также установлены запреты на передвижение в ряде зон.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

Власти Новосибирска совместно с операторами кикшеринга пересматривают требования к работе сервисов проката электросамокатов. Нововведения направлены на повышение безопасности и упорядочивание движения индивидуального транспорта в городе. Об этом сообщает официальный канал мэра Новосибирска.

По данным мэрии, количество электросамокатов в Новосибирске превышает 13 тысяч, и вместе с ростом популярности увеличивается число инцидентов на улицах. В городе уже действуют ограничения скорости, а также установлены запреты на передвижение в ряде зон.

Дополнительно планируется определить конкретные участки, где разрешено или запрещено движение электросамокатов — в том числе в центральной части города и на маршрутах, предназначенных для гостей. Также будут оборудованы официальные парковочные зоны, за содержание которых будут отвечать операторы кикшеринга.

Кроме того, власти намерены усилить контроль за соблюдением правил и повысить информированность пользователей.

Сейчас ведется подписание соглашений с компаниями, предоставляющими услуги проката. Документы закрепляют чёткие права и обязанности всех сторон.

В мэрии подчеркивают, задача — сделать городской транспорт не только современным и мобильным, но и безопасным для всех участников дорожного движения.