В Новосибирске обновляют правила использования электросамокатов

Дополнительно планируется определить конкретные участки, где разрешено или запрещено движение электросамокатов — в том числе в центральной части города и на маршрутах, предназначенных для гостей. Также будут оборудованы официальные парковочные зоны, за содержание которых будут отвечать операторы кикшеринга.