Брошенные земли расчистили и засеяли соей в Хабаровском крае

В Хабаровском крае после проверки природоохранной прокуратуры вернули в оборот больше 90 гектаров сельхозземель. Участки в селе Матвеевка заросли сорняками и могли стать очагами возгорания. Теперь поле снова используется по назначению. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.