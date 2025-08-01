Брошенные земли расчистили и засеяли соей в Хабаровском крае

В Хабаровском крае после проверки природоохранной прокуратуры вернули в оборот больше 90 гектаров сельхозземель. Участки в селе Матвеевка заросли сорняками и могли стать очагами возгорания. Теперь поле снова используется по назначению. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
«Предприятие длительное время не обрабатывало землю в Хабаровском районе. Больше 92 гектаров заросли сухой травой и сорной растительностью. Это нарушает земельное законодательство и увеличивает риск пожаров, особенно в засушливый сезон», — рассказали в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.
По требованию природоохранного прокурора участки были очищены от сухостоя, распаханы и засеяны сельхозкультурой — соей. Земля снова стала пригодной для работы и вернулась в оборот.