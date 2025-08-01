В Челябинске вечером 1 августа ограничат движение в сторону ж/д вокзала

В городе с 19:00 до 21:30 пройдет благотворительный забег «Достигая цели».
На это время будет закрыт проезд по улице Цвиллинга (участок от улицы Орджоникидзе до улицы Лазаретная), улицам Евтеева и Перовской.
Также будет закрыто движение трамваев по улице Цвиллинга. Сообщается, что трамвай № 3 последует от депо-2 по улицам Российская, Карла Маркса до Оперного театра, улицам Труда, Российская и до депо-2; трамвай № 5 направят от ЧЭМК по улицам Горького, Труда, также мимо Оперного театра, далее по улицам Карла Маркса, Горького и в точку отправления.
Трамвай № 7 проследует от ЧГРЭС по улицам Российская, Труда, мимо Оперного театра, по улицам Карла Макса, Российская до ЧГРЭС; трамвай № 16 поедете от улица Чичерина, по улицам Российская, Карла Маркса, мимо Оперного театра, затем по улицам Труда, Российская на северо-запад.