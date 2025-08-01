В Челябинске вечером 1 августа ограничат движение в сторону ж/д вокзала

Также будет закрыто движение трамваев по улице Цвиллинга. Сообщается, что трамвай № 3 последует от депо-2 по улицам Российская, Карла Маркса до Оперного театра, улицам Труда, Российская и до депо-2; трамвай № 5 направят от ЧЭМК по улицам Горького, Труда, также мимо Оперного театра, далее по улицам Карла Маркса, Горького и в точку отправления.