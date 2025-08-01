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Глава Таганрога попросила горожан не трогать руками обломки БПЛА

В ночь на пятницу над Таганрогским заливом отразили воздушную атаку.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В ночь на пятницу, 1 августа, над акваторией Таганрогского залива была отражена атака дронов. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.

Сейчас оперативные службы ликвидируют фрагменты БПЛА, которые упали на территории города. К счастью, обошлось без повреждений и жертв.

Светлана Камбулова попросила горожан, в случае обнаружения обломков, не подходить к ним и тем более не трогать руками, так как это небезопасно. В таком случае она порекомендовала звонить спасателям.

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