Глава Таганрога попросила горожан не трогать руками обломки БПЛА

В ночь на пятницу, 1 августа, над акваторией Таганрогского залива была отражена атака дронов. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.
Сейчас оперативные службы ликвидируют фрагменты БПЛА, которые упали на территории города. К счастью, обошлось без повреждений и жертв.
Светлана Камбулова попросила горожан, в случае обнаружения обломков, не подходить к ним и тем более не трогать руками, так как это небезопасно. В таком случае она порекомендовала звонить спасателям.
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