Пентагон выделил $51,6 млн на поддержку ЗРК Patriot для Украины

В документе говорится, что RTX должна оказывать консультационную и практическую помощь украинским военнослужащим в вопросах эксплуатации, технического обслуживания комплексов и их ремонта, а также обеспечивать логистическую поддержку. Финансирование услуг осуществляется через программу USAI (Ukraine Security Assistance Initiative), которая предназначена для помощи Украине в сфере безопасности. Кроме того, компания должна предоставлять удаленную поддержку через телефонную линию в Польше.