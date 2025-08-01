Пентагон выделил $51,6 млн на поддержку ЗРК Patriot для Украины

Согласно анализу контрактов на сайте американского правительства, Министерство обороны США выделило 51,6 млн долларов на оказание технической помощи зенитным ракетным комплексам Patriot, которые были переданы Украине с февраля 2023 года.
На портале USAspending.gov указано, что соответствующее соглашение было заключено с компанией Raytheon Technologies (RTX), являющейся единственным производителем этих ЗРК.
Примечательно, что контракт (номер W31P4Q-23-C-0022) был заключен без проведения тендера, так как RTX обладает эксклюзивными исходными данными и технологиями, необходимыми для обслуживания этих систем.
В документе говорится, что RTX должна оказывать консультационную и практическую помощь украинским военнослужащим в вопросах эксплуатации, технического обслуживания комплексов и их ремонта, а также обеспечивать логистическую поддержку. Финансирование услуг осуществляется через программу USAI (Ukraine Security Assistance Initiative), которая предназначена для помощи Украине в сфере безопасности. Кроме того, компания должна предоставлять удаленную поддержку через телефонную линию в Польше.
Действие контракта рассчитано на 12 месяцев с возможностью продления до 2028 года.
С начала конфликта Соединенные Штаты предоставили Киеву три батареи Patriot. Все поставки были осуществлены в период президентства Джо Байдена. В июле 2025 года действующий глава США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявили о новой инициативе, предусматривающей поставку Украине дополнительных ракет к ЗРК Patriot.
Ранее сообщалось, что в Сенате США хотят выделить Украине $54,6 млрд на ближайшие два года.