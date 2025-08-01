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Пентагон выделил $51,6 млн на поддержку ЗРК Patriot для Украины

С начала российско-украинского конфликта Соединенные Штаты передали Киеву три батареи Patriot.

Источник: Аргументы и факты

Согласно анализу контрактов на сайте американского правительства, Министерство обороны США выделило 51,6 млн долларов на оказание технической помощи зенитным ракетным комплексам Patriot, которые были переданы Украине с февраля 2023 года.

На портале USAspending.gov указано, что соответствующее соглашение было заключено с компанией Raytheon Technologies (RTX), являющейся единственным производителем этих ЗРК.

Примечательно, что контракт (номер W31P4Q-23-C-0022) был заключен без проведения тендера, так как RTX обладает эксклюзивными исходными данными и технологиями, необходимыми для обслуживания этих систем.

В документе говорится, что RTX должна оказывать консультационную и практическую помощь украинским военнослужащим в вопросах эксплуатации, технического обслуживания комплексов и их ремонта, а также обеспечивать логистическую поддержку. Финансирование услуг осуществляется через программу USAI (Ukraine Security Assistance Initiative), которая предназначена для помощи Украине в сфере безопасности. Кроме того, компания должна предоставлять удаленную поддержку через телефонную линию в Польше.

Действие контракта рассчитано на 12 месяцев с возможностью продления до 2028 года.

С начала конфликта Соединенные Штаты предоставили Киеву три батареи Patriot. Все поставки были осуществлены в период президентства Джо Байдена. В июле 2025 года действующий глава США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявили о новой инициативе, предусматривающей поставку Украине дополнительных ракет к ЗРК Patriot.

Ранее сообщалось, что в Сенате США хотят выделить Украине $54,6 млрд на ближайшие два года.

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