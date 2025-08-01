В Сети появились фото новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Появились фотографии троих ранее неизвестных фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле», скрывающихся за границей, передает РИА Новости.
Отмечается, что в материалах дела фигурируют два гражданина Таджикистана, которые организовали террористическую ячейку «Вилаят Хорасан»*, в которую входили исполнители атаки. Им вменяют такие статьи Уголовного кодекса, как «теракт», «покушение на совершение теракта», «незаконный оборот оружия», «незаконный оборот взрывчатки» и «незаконное изготовление взрывчатки и взрывных устройств». Фигуранты дела «Крокуса» проходят по тем же статьям, в зависимости от роли и степени участия каждого.
Подчеркивается, что фамилии, инициалы и гражданство указанных мужчин полностью совпадают с данными внесенных в 2024 году в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. У них также есть пометки, указывающие на возбуждение дела о терроризме.
Еще одно фото, по данным агентства, принадлежит брату фигуранта дела Мухаммадсобира Файзова**, который ранее признался об участии в преступлении родственника, проживающего в Турции и состоящего в рядах ИГ***.
В перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга числится уроженец Таджикистана 1996 года рождения, чьи инициалы также совпадают с данными Файзова, а также у него имеется отметка о возбуждении дела о терроризме. В базе розыска указано, что мужчину разыскивают по статьям о теракте, незаконном обороте оружия и участии в террористической организации.
Ранее сообщалось, что один из исполнителей атаки купил у перекупщика один билет на выступление группы «Пикник» за час до нападения.
Теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен 22 марта 2024 года. В результате атаки погибли 149 человек.
* Входит в запрещенную в РФ международную террористическую организацию «Исламское государство».
** Внесены в реестр террористов и экстремистов на территории РФ.
*** Запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство».