В Сети появились фото новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Отмечается, что в материалах дела фигурируют два гражданина Таджикистана, которые организовали террористическую ячейку «Вилаят Хорасан»*, в которую входили исполнители атаки. Им вменяют такие статьи Уголовного кодекса, как «теракт», «покушение на совершение теракта», «незаконный оборот оружия», «незаконный оборот взрывчатки» и «незаконное изготовление взрывчатки и взрывных устройств». Фигуранты дела «Крокуса» проходят по тем же статьям, в зависимости от роли и степени участия каждого.