Шоумена Засухина будут судить из-за взятки в 2 млн

По версии следствия, в декабре 2024 года к журналисту — источник в правоохранительных органах подтвердил hab.aif.ru, что речь идёт о шоумене Иване Засухине — обратился местный житель, в отношении которого было возбуждено уголовное дело. Он попросил журналиста оказать содействие в прекращении уголовного преследования, в том числе — через освещение ситуации в СМИ. Засухин согласился помочь и, по данным правоохранительных органов, связался со своим знакомым — бывшим высокопоставленным сотрудником полиции, имевшим опыт работы в подразделении экономической безопасности.