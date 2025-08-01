Шоумена Засухина будут судить из-за взятки в 2 млн

В Хабаровске завершено расследование громкого уголовного дела, фигурантами которого стали бывший сотрудник полиции и широко известный в регионе телеведущий. Журналист обвиняется в покушении на мошенничество, а бывший начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Хабаровского линейного управления МВД на транспорте — в посредничестве при передаче взятки. При этом жители краевой столицы, которым ведущий хорошо знаком по утренним шоу и городским мероприятиям, массово выступают в его поддержку. Подробнее — в материале hab.aif.ru.
Задержали при передаче денег.
По версии следствия, в декабре 2024 года к журналисту — источник в правоохранительных органах подтвердил hab.aif.ru, что речь идёт о шоумене Иване Засухине — обратился местный житель, в отношении которого было возбуждено уголовное дело. Он попросил журналиста оказать содействие в прекращении уголовного преследования, в том числе — через освещение ситуации в СМИ. Засухин согласился помочь и, по данным правоохранительных органов, связался со своим знакомым — бывшим высокопоставленным сотрудником полиции, имевшим опыт работы в подразделении экономической безопасности.
Экс-полицейский сообщил, что якобы может решить вопрос с прекращением уголовного преследования, но для этого необходимо передать 2 миллиона рублей в качестве вознаграждения. При этом, как установили следственные органы, бывший правоохранитель не обладал ни фактическими возможностями, ни юридическими полномочиями для воздействия на ход уголовного дела.
Передача денежных средств происходила под контролем сотрудников УФСБ России по Хабаровскому краю. Засухин был задержан с поличным в момент получения суммы, предназначенной, как он полагал, для передачи взятки. Второй фигурант уголовного дела предпринял попытку бегства, но был задержан на территории Амурской области.
Хотя официально эта информация не подтверждена, ряд благовещенских Telegram-каналов указывает, что фигуранты уголовного дела связаны между собой семейными узами. В частности, утверждается, что бывший полицейский является родственником жены Ивана Засухина. Там же сообщается, что в ходе розыска полицейского журналист оказал значительную помощь следствию, участвуя в поисках родственника. В настоящий момент оба обвиняемых находятся под арестом.
Как уточнили в прокуратуре Хабаровского края, уголовное дело возбуждено по статьям 30 и 159 УК РФ в отношении журналиста и по статье 291.1 УК РФ в отношении бывшего полицейского: Засухину вменяется покушение на мошенничество в особо крупном размере, а экс-правоохранителю — посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. Обвинительное заключение утверждено прокурором края Виталием Степановым, материалы направлены в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.
Что говорит обвиняемый?
Иван Засухин, широко известный жителям Хабаровского края как телеведущий утреннего эфира и голос регионального радио, а также как ведущий городских мероприятий, высказался о своём уголовном преследовании в декабре 2024 года в соцсети ВКонтакте. На личной странице он поблагодарил всех, кто поддерживал его в трудный период, заявив, что не может раскрывать деталей из-за тайны следствия.
Тогда же Засухин отметил, что сведения, распространявшиеся ранее в СМИ, являются недостоверными, и обвинил отдельных лиц в клевете — в частности, в приписывании ему участия в незаконном обороте наркотиков. Этим вопросом, отметил он, уже занимаются его адвокаты, и все доказательства по клеветническим обвинениям зафиксированы.
«Я снова здесь, я снова с вами. Спасибо всем, кто переживал. Период выдался самым сложным в моей жизни. Всё (касающееся запрещённых веществ — прим. ред.), что публиковали ранее разные источники — вранье», — написал он.
Журналист добавил, что, несмотря на следственные мероприятия, он продолжает работать в привычном ритме, не прерывая деятельность ни в одном из направлений. С того дня выход передач с его участием не прекращался.
«Я со своей семьей, любимой женой, детьми и родителями. Желаю всем мира и добра», — заключил он.
«Ванечка, держись, все пройдет!».
Большинство хабаровчан в социальных сетях выразили Засухину моральную поддержку. В комментариях под его публикациями пользователи оставляют ободряющие сообщения и выражают надежду на благоприятный исход дела. Многие комментаторы подчеркивают, что не верят в его виновность.
«Обнимаю. Пусть все проблемы останутся в високосном 2024 году. С наступающим, пусть для всей твоей семьи — счастливым годом!» — написала Ирина А.
«Ванечка, не верю ни одному слову! Хорошо, что включилась профессионалы. Они разберутся», — надеется Наталья Р.
«Ванечка, держись, все пройдет и это тоже! Пусть твоя семья будет крепким тылом, адвокаты лучшими, удача с тобой!» — отметила Ирина Д.
«От сумы и от тюрьмы не зарекайся. Всё решается — но не всегда так, как хочется. С возвращением!» — поддержал журналиста Роман Е.