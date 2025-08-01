Сняты ограничения движения на дороге к селу Арсеньево в Хабаровском крае

В Хабаровском крае возобновили движение на одном из участков региональной трассы.
Теперь автомобили и грузовики снова могут свободно проезжать по дороге к селу Арсеньево.
С 14:00 1 августа сняты временные ограничения на региональной дороге «Подъезд к селу Арсеньево» на участке с 20-го по 63-й километр.
Ранее движение здесь было закрыто для всех видов транспорта из-за подтопления проезжей части.
Сейчас участок полностью открыт.
Дорожные службы продолжают следить за состоянием полотна и просят водителей сохранять внимательность и соблюдать скоростной режим.