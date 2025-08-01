Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сняты ограничения движения на дороге к селу Арсеньево в Хабаровском крае

Проезд снова открыт для всех машин.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае возобновили движение на одном из участков региональной трассы.

Теперь автомобили и грузовики снова могут свободно проезжать по дороге к селу Арсеньево.

С 14:00 1 августа сняты временные ограничения на региональной дороге «Подъезд к селу Арсеньево» на участке с 20-го по 63-й километр.

Ранее движение здесь было закрыто для всех видов транспорта из-за подтопления проезжей части.

Сейчас участок полностью открыт.

Дорожные службы продолжают следить за состоянием полотна и просят водителей сохранять внимательность и соблюдать скоростной режим.